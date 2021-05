Giá gạo Việt xuất khẩu vượt mặt Thái Lan, Ấn Độ

Ngày 19.5, ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An thông tin, công ty vừa trúng thầu xuất khẩu 2 lô gạo với khối lượng 22.222 tấn sang Hàn Quốc . Đây là lần thứ hai Trung An trúng thầu bán gạo sang thị trường này tính từ đầu năm đến nay.

Trước đó, ngày 14.5, Hàn Quốc mở thầu nhập khẩu ba lô gạo với tổng khối lượng 23.222 tấn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Kết quả, Trung An đã trúng hai lô với tổng khối lượng 22.222 tấn. 1.000 tấn còn lại là gạo trắng, đang được phía Hàn Quốc kiểm mẫu. Ông Phạm Thái Bình khá tự tin khi cho rằng, có khả năng Trung An sẽ trúng luôn lô 1.000 tấn gạo trắng này.

Loại gạo Trung An đã trúng thầu là gạo lứt hạt dài. Trong đó, một lô có khối lượng 11.111 tấn với giá 572 USD/tấn và lô còn lại có khối lượng 11.111 tấn với giá 578,5 USD/tấn (giá CIF). Ông Bình tính toán, nếu trừ đi cước tàu và các loại phí bốc xếp, thông quan thì quy ra giá FOB tại Việt Nam cũng còn trung bình hơn 500 USD/tấn. Đây là mức giá khá tốt. Dự kiến 2 lô hàng gạo này sẽ được giao sang Hàn Quốc trong tháng 9 và tháng 10 tới.

Hàn Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ gạo có chất lượng và các hợp đồng mua bán đầu thầu theo hình thức tự do, thuận mua vừa bán. Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi doanh nghiệp trúng thầu giao hàng kém chất lượng, khiến Hàn Quốc thay đổi chính sách, cấp hạn ngạch cho gạo Việt Nam. Năm nay, hạn ngạch gạo Việt sang Hàn khoảng hơn 50.000 tấn. Lần trước, Hàn Quốc đã mở thầu nhập khẩu từ Việt Nam 11.236 tấn và cũng chính Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An là đơn vị trúng thầu toàn bộ khối lượng gạo này. Thêm đợt này, tổng khối lượng gạo Hàn Quốc mở thầu trong năm đã là 34.458 tấn (kể cả 1.000 tấn gạo thơm).

Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - đã giảm tuần thứ 7 liên tiếp do nguồn cung tăng lên sau khi Chính phủ giải phóng kho dự trữ để giúp người nghèo vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, gạo 5% tấm giá giảm xuống 370 - 374 USD/tấn so với 371 - 376 USD/tấn trước đó một tuần. Giá gạo nội địa của nước này cũng giảm đáng kể sau khi Chính phủ xuất kho dự trữ.