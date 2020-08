Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vượt Thái Lan

Thời gian qua, đồng bath Thái tiếp tục tăng giá so với đồng USD và chi phí sản xuất tăng đã khiến giá gạo Thái Lan neo ở mức cao, dẫn đến sức cạnh tranh giảm. Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan ghi nhận, thời điểm đầu tháng 8 năm nay, giá FOB gạo trắng 5% tấm của Thái được giao dịch ở mức 460 USD/tấn, cao hơn 90 USD so với gạo đồng hạng của Ấn Độ trong khi gạo 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu giá cao nhất 452 USD/tấn. Chỉ 1 tuần sau đó, cũng loại gạo này, Việt Nam xuất khẩu với giá 468 - 472 USD/tấn, gạo Thái lên 468 USD/tấn. Từ ngày 8.8 đến nay, trên thị trường thế giới , giá gạo Việt Nam dao động ở mức 478 - 482 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với mức giá đầu tháng. Với mức này, gạo 5% tấm của Việt Nam đang cao hơn 15 USD/tấn so với gạo cùng loại của Thái Lan.