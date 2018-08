Giá heo đã cận đỉnh

Hướng tới tiêu dùng thịt heo “mát” Đó là khuyến nghị được đưa ra tại hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo “Tiêu chuẩn Quốc gia: Thịt mát - yêu cầu kỹ thuật” do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) thuộc Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 10.8. VN hiện là một trong số ít các quốc gia trên thế giới còn thói quen sử dụng thịt ngay sau giết mổ hay còn gọi là thịt nóng hoặc ấm (warm meat). Loại thịt này bị giảm chất lượng do không kìm hãm được hoạt động của vi sinh vật, enzyme và rất dễ nhiễm khuẩn E Coli, Salmonella - gây bệnh thương hàn. Theo dự thảo thịt “mát” về quy trình kỹ thuật heo sau khi được giết mổ làm sạch được đưa vào kho lạnh để hạ nhiệt độ thân thịt còn từ 0 - 4 độ C trong 16 - 24 giờ để đảm bảo quá trình sinh hóa. Sau đó thân thịt được pha lóc, sơ chế trong nhiệt độ không quá 7 độ C. Quá trình vận chuyển, bảo quản, bày bán cũng trong điều kiện từ 0 - 4 độ C. Tiêu thụ thịt mát là xu hướng phát triển của ngành công nghiệp giết mổ, góp phần giữ nguyên chất lượng tươi ngon từ 7 - 15 ngày. Dự thảo sẽ được Bộ NN-PTNT hoàn thiện, gửi Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học - Công nghệ) thẩm định, sau đó sẽ hoàn thiện để chính thức ban hành, dự kiến vào cuối tháng 9.