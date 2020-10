Giá heo giảm, vẫn khó mua được thịt giá rẻ

Trong các siêu thị tại TP.HCM, giá thịt heo các loại từ nạc đùi, cốt lết, nạc vai, ba rọi, sườn non... dao động trong khoảng 140.000 - 270.000 đồng/kg. Đặc biệt, các loại thịt ba rọi và sườn non luôn ở mức cao từ 220.000 đồng/kg đến 270.000 đồng/kg, vẫn giữ ở mức khá cao so với mức giảm giá heo hơi hiện nay.