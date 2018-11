Giá heo hơi giảm, giá thịt vẫn cao

Các thương lái ở chợ đầu mối cho biết, mấy tuần gần đây lượng heo về chợ có tăng hơn so với trước, do nguồn cung phong phú hơn. Tuy nhiên giá thịt ở mức cao là do nhu cầu tiêu thụ tăng vì thời điểm này đang vào mùa tiêu thụ cuối năm, bên cạnh đó các cơ sở sản xuất nhỏ cũng chuẩn bị hàng sản xuất phục vụ tết.