Giá heo hơi hôm nay 18.12.2020: Theo chân miền Bắc, miền Nam tăng vọt

Ngày 18.12, giá heo hơi xuất chuồng tại khu vực miền Nam tăng nhẹ, dao động từ 66.000 - 73.000 đồng/kg. Tại các “thủ phủ” chăn nuôi Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, mức giá heo hơi phổ biến từ 68.000 - 71.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá heo hơi tại các công ty chăn nuôi lớn đã tăng giá từ 70.000 - 71.000 đồng/kg lên 71.500 - 72.000 đồng/kg từ ngày hôm qua (17.12). Mức giá heo hơi trên thị trường tự do tại khu vực này dao động từ 68.000 - 74.000 đồng/kg, cao nhất tại các tỉnh thành Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nội, từ 72.000 - 74.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây nguyên đi ngang, dao động từ 67.000 - 71.000 đồng/kg.

Theo phản ánh của các tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối Hóc Môn, tiêu thụ thịt he o tại chợ đầu mối tốt hơn trong tuần qua do giá thịt đông lạnh tăng và lượng thịt nhập khẩu về cảng giảm. Đặc biệt, sự thiếu hụt nguồn cung heo trong dân là do ảnh hưởng từ việc bán chạy đàn vào 2 tháng trước, kéo giá tăng lên nhưng chỉ trong ngắn hạn. Với thị trường xuất khẩu, hiện chênh lệch giá heo hơi giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn rất cao, từ 50.000 - 55.000 đồng/kg. Tuy nhiên, phía Trung Quốc kiểm soát rất chặt nên heo sống từ Việt Nam khó lọt qua cửa khẩu biên giới phía Bắc, chủ yếu là xuất heo mảnh với số lượng ít. Hiện giá heo hơi bán tại các lò mổ giáp biên từ 76.000 - 78.000 đồng/kg, heo mảnh phía Việt Nam bán cho Trung Quốc từ 125.000 - 130.000 đồng/kg.