Giá heo hơi hôm nay 23.5.2021: Nhiều nơi giảm đến 7 giá trong tuần qua

Ngày 23.5, giá heo hơi tại thị trường miền Bắc đang ở mức thấp nhất nước, từ 64.000 – 68.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khu vực này đang có giá heo hơi tăng giảm trái chiều. Nếu các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Hà Nam và Vĩnh Phúc giảm 2 giá, giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg thì heo hơi tại Phú Thọ, Hà Nội, Tuyên Quang lại nhích nhẹ lên 1 giá, ở mức 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay (23.5) dao động từ 65.000 – 69.000 đồng/kg, đây cũng là mức cao so với mặt bằng giá heo hơi chung của cả nước. Tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận trong tuần giảm 2 giá, giao dịch ở khoảng 65.000 - 68.000 đồng/kg; tại Quảng Bình , Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đắk Lắk giảm 3 giá so với tuần trước về 68.000 đồng/kg. Đặc biệt, heo hơi tại tỉnh TT-Huế và Quảng Trị trong tuần mất đến 7 giá, từ 75.000 đồng/kg xuống 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi miền Nam giảm 1-6 giá trong tuần tại hầu hết các địa phương. Cụ thể, Sóc Trăng, Bình Phước, TP.HCM, Vũng Tàu, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau và Tiền Giang giảm 1-2 giá, về khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Tại các tỉnh khác như Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Cần Thơ giảm 3 -4 giá, nhưng hiện giá thu mua heo hơi các tỉnh này vẫn ở mức cao, từ 68.000 - 69.000 đồng/kg. Riêng heo hơi tại Đồng Nai lùi 6 giá, nhưng vẫn duy trì mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Tại 2 chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền (TP.HCM), ngày 23.5, lượng heo về hai chợn khoảng 6.000 con. Theo phản ánh của thương nhân, có khoảng 700 heo “xấu” là heo nái, mỡ nhiều nhưng chợ ngày Chủ Nhật bán tốt. Giá heo mảnh (heo xẻ hai, không tính đầu – NV) đầu giờ sáng nay bán giá từ 85.000 – 88.000 đồng/kg, mức giá ổn định trong tuần.

Ngày 22.5, Thú y vùng III phối hợp với lực lượng chức năng ở Quảng Trị tiêu hủy gần 1.000 con heo được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, nhưng bị nhiễm dịch tả heo châu Phi trước đó. Số heo này do Công ty TNHH MTT Senat (Thái Nguyên) nhập khẩu, đưa về cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện lô heo sống nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Theo Bộ NN-PTNT, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước có 718 ổ dịch tả heo châu Phi tại 162 huyện của 37 tỉnh, thành phố. Số heo buộc phải tiêu hủy trên 36.000 con. Tính đến thời điểm này, cả nước còn 390 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.

Hết quý 1/2021, đàn heo giảm khoảng 2% so với cuối năm 2020 (do cung cấp thực phẩm cho Tết Nguyên đán tăng khoảng 10%), nhưng tăng khoảng 11,6% so với cùng kỳ quý 1/2020. Hiện Bộ đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Mỹ tổ chức nghiên cứu, sản xuất, đánh giá chất lượng vắc xin ngừa dịch tả heo châu Phi. Nếu mọi điều kiện thuận lợi thì cuối quý 2 và đầu quý 3 sẽ có vắc xin thương mại để phục vụ cho phát triển chăn nuôi trong nước.