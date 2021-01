Giá heo hơi hôm nay 8.1.2021: ‘Ông lớn' tăng, miền Bắc 83.000 đồng/kg

Ngày 8.1, tại miền Bắc, heo hơi xuất chuồng dao động từ 78.000 – 83.000 đồng/kg; miền Trung và Tây nguyên từ 75.000 – 80.000 đồng/kg; miền Nam từ 76.000 – 81.000 đồng/kg. Tại hai chợ đầu mối TP.HCM, khoảng 5.630 con heo về 2 chợ, heo mảnh tiếp tục tăng 2 giá so với 2 ngày trước, loại 1 dao động từ 105.000 – 110.000 đồng/kg, loại 2 từ 97.000 – 100.000 đồng/kg. Theo dự báo của thương lái, do thời tiết lạnh, khu vực miền Bắc và Trung tiếp tục rét đậm trong vài ngày tới, tình trạng heo nhiễm bệnh sẽ tăng đẩy giá heo hơi tăng nhanh. Một vài thông tin cho hay, các công ty lớn tiếp tục tăng giá heo hơi trong tuần tới.

Trong khi đó, một số kênh bán hàng hiện đại tung chương trình bán thịt heo tươi không lợi nhuận trong dịp Tết Nguyên đán này. Ngày 8.1, hệ thống siêu thị GO! và BigC tại Hà Nội, Hải Phòng, Bến Tre thông tin đẩy mạnh bán các sản phẩm thịt heo như ba rọi, nạc vai, đùi, cốt lết… không lợi nhuận (không bao gồm sản phẩm của Meat Deli). Cụ thể, tại BigC Thăng Long (Hà Nội), thịt ba rọi giá 152.900 đồng/kg, thịt đùi 113.900 đồng/kg, thịt vai 113.900 đồng/kg, sườn non 169.000 đồng/kg, thịt cốt lết 132.000 đồng/kg… Tại Big C Hải Phòng, ba rọi giá 134.100 đồng/kg, thịt đùi 118.000 đồng/kg, thịt vai 118.000 đồng/kg, sườn non 169.000 đồng/kg, thịt cốt lết 134.000 đồng/kg… Tại GO! Bến Tre, ba rọi giá 159.900 đồng/kg, thịt đùi 118.000 đồng/kg, thịt vai 122.500 đồng/kg, sườn non 188.500 đồng/kg, thịt cốt lết 118.000 đồng/kg…