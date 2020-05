Giá heo hơi 'leo nóc'

Ông Hùng, thương lái ở Đồng Nai, xác nhận trước tháng 4, thương lái mua heo hơi từ các công ty lớn không quá khó. Giá heo được phân loại 1 và loại 2, từ 73.000 - 75.000 đồng/kg và các thương lái được chiết khấu 1.000 đồng/kg, tức chỉ mua với giá 72.000 - 74.000 đồng/kg. Khi công ty báo giá 70.000 đồng/kg từ ngày 1.4, nguồn heo hơi của CP cung cấp ra chợ đầu mối qua các thương lái chỉ chiếm 30% so với trước đó, 70% còn lại họ không bán nữa mà chuyển dần sang thuê lò giết mổ và không có chiết khấu. “Đến nay, heo hơi mua ngoài thị trường từ 95.000 - 99.000 đồng/kg, không có heo giá 70.000 đồng hay 80.000 đồng/kg từ công ty nữa”.

“Rất nhiều người cho rằng ông lớn giảm 5.000 đồng/kg heo hơi thì heo mảnh phải giảm tương ứng, nhưng họ không biết là sản lượng cung cấp từ 100% tụt xuống chỉ 30% với giá 70.000 đồng/kg, nếu cộng với giá trung bình của thị trường tự do là 95.000 đồng/kg. Giá heo hơi trung bình của tuần trước là 86.000 - 88.000 đồng/kg, heo mảnh về chợ là 110.000 - 115.000 đồng/kg, cao hơn so với thời điểm cuối tháng 3 từ 10.000 - 12.000 đồng/kg chứ không phải giảm như ngộ nhận”, ông Tiển phân tích.

Trong khi giá thịt heo “nóng” trong nước quay theo cơn lốc bão giá, tăng mỗi ngày, thì sản lượng nhập khẩu thịt heo đông lạnh tăng mạnh. Theo số liệu của Bộ NN-PTNT, nhập khẩu thịt heo đông lạnh trong 4 tháng đầu năm tăng gấp 4 lần so cùng kỳ năm ngoái. Hết tháng 4, cả nước nhập khẩu gần 55.000 tấn thịt heo. Ông Đinh Hồng Thái, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Nhiêu Lộc - một trong những nhà nhập khẩu thịt heo lớn ở thị trường phía nam, thừa nhận sản lượng nhập khẩu thịt tăng mạnh so cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, công ty đã nhập khẩu khoảng 5.000 tấn thịt heo, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19 , nguồn hàng về nay đang chững lại, ít nhất đến tháng 6 mới có hàng về dồi dào.