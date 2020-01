Giá heo hơi mùng 5 tết: Tăng nhẹ ‘lấy hên’ đầu năm

Tại miền Bắc, giá heo hơi sáng mùng 5 tết dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg, mức cao nhất 85.000 đồng/kg được ghi nhận tại Phú Thọ. Các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình… giá heo hơi từ 83.000 đồng/kg.

Khu vực phía nam, giá heo hơi cũng không có nhiều biến động so với mấy ngày trước Tết Nguyên đán . Heo hơi tại Đồng Nai ngày 29.1 dao động từ 80.000 - 81.000 đồng/kg, lượng heo xuất chuồng so với các địa phương khác nhiều hơn, nhưng theo các thương lái, các trại nuôi chỉ xuất heo bán lấy hên đầu năm , chưa muốn bán vội vì giá vẫn không cao lắm. “Heo đẹp thì tăng thêm 1 giá so với trước tết để lấy hên đầu năm, chứ cả người mua lẫn người bán cho đến mùng 5 tết vẫn chưa mặn mà lắm do thị trường chưa tăng. Nếu tăng, đã tăng từ hôm mùng 3 và 4 tết do người tiêu dùng mua làm cúng đưa tiễn ông bà. Hôm nay gần đi làm lại rồi, nhu cầu giảm, trong khi lượng thực phẩm dự trữ trong ngày tết có thể vẫn còn nên chợ ít người mua kẻ bán lắm”, bà Trang - thương lái tại khu vực miền Đông Nam bộ cho biết. Tại miền Tây giá heo hơi trong ngày hôm nay cũng đạt từ 80.000 - 82.000 đồng/kg. Các địa phương như Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang heo hơi hôm nay dừng ở giá 78.000 đồng/kg.