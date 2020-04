Giá heo hơi ngày 10.4: Tăng mạnh lên 83.000 đồng/kg

Cụ thể, heo hơi tại Cần Thơ, Long An, Bến Tre vụt tăng 4 - 6 giá lên 80.000 - 83.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi cao nhất 83.000 đồng/kg ghi nhận tại Bến Tre. Tương tự, tại Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM báo giá 81.000 - 83.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại dao động 70.000 - 78.000 đồng/kg. Hai chợ đầu mối khu vực TP.HCM, lượng heo về chỉ khoảng 3.700 con, giá heo mảnh dao động 95.000 - 115.000 đồng/kg.

Một số dự báo trên diễn đàn của Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho thấy, giá heo hơi đang đà tăng khó giảm. Lý do nguồn heo trong trại chăn nuôi của dân khu vực phía nam giảm, sản lượng tái đàn chưa kịp để bù lượng tiêu thụ. Ngày 10.4, bảng giá thịt heo bán lẻ của Vissan tại khu vực TP.HCM dao động 70.000 - 280.000 đồng/kg. Theo đó, sườn non heo cao nhất 280.000 đồng/kg và thịt ba chỉ rút sườn lên đến 250.000 đồng/kg. Thịt nạc vai và cốt lết heo theo mức giá khuyến mãi đồng loạt giảm 15% lần lượt từ 161.000 đồng/kg xuống 136.000 đồng/kg và 138.000 đồng/kg xuống 117.000 đồng/kg. Tại một số tỉnh thành khác, giá thịt heo Vissan dao động 68.000 - 269.000 đồng/kg. Trong đó, sườn non heo 269.000 đồng/kg, ba chỉ rút sườn 241.000 đồng/kg.