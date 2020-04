Giá heo hơi ngày 6.4: Chưa chịu rời mốc 80.000 đồng/kg

3 tỉnh đang neo giá heo hơi cao nhất nước - 80.000 đồng/kg là Hưng Yên, Lào Cai và Yên Bái. Ở các tỉnh còn lại trong khu vực phía bắc, giá dao động từ 76.000 đến 79.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng không thua kém, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và TP.HCM vẫn giữ mức giá heo hơi cao nhất vùng với 79.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại, tập trung miền Tây Nam bộ, giá heo hơi dao động 70.000 - 78.000 đồng/kg. Trong đó, theo ghi nhận, mức 70.000 - 72.000 đồng/kg khá phổ biến. Tại miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi từ giữa tuần trước đến nay chững lại, dao động 70.000 - 79.000 đồng/kg, ngang mức giá của miền Nam, không có nhiều biến động.

Đáng lưu ý, sau gần 1 tuần (từ ngày 1.4) được các công ty chăn nuôi lớn hứa điều chỉnh giảm xuống 70.000 đồng/kg, giá heo hơi trên cả 3 miền sau hai hôm giảm nhẹ đã chững giá và neo mức khá cao, chưa thấy dấu hiệu giảm theo giá cam kết. Đại diện một công ty phân phối thịt heo (đề nghị không nêu tên) cho rằng, các công ty chăn nuôi lớn đã cam kết đưa giá heo hơi về 70.000 đồng/kg, cần phải công khai ký hợp đồng trực tiếp với công ty giết mổ, phân phối để giảm thiểu các chi phí trung gian, đồng thời kiểm soát được dịch bệnh. "Liệu có không thương lái đang lợi dụng và thông đồng với nhân viên kinh doanh một số công ty chăn nuôi lớn để nâng giá bán (so với giá công ty đưa ra) để hưởng chênh lệch, không thực hiện đúng ý chỉ đạo của Chính phủ. Bởi hiện tại, các công ty kinh doanh thịt vẫn mua heo hơi với giá 78.000 - 79.000 đồng/kg từ một số công ty này", vị này băn khoăn.

Tại hai chợ đầu mối ở TP.HCM, do hôm nay là ngày 14 âm lịch, lượng heo hơi về chợ giảm gần 1.000 con so với cuối tuần, tổng lượng heo cả hai chợ hơn 4.000 con. Đáng lưu ý, giá heo mảnh giảm nhẹ, dao động 90.000 - 95.000 đồng/kg, so với hai hôm trước, giá heo mảnh tại chợ đầu mối giảm 5.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, tại chợ dân sinh, giá thịt heo vẫn giữ mức 110.000 - 220.000 đồng/kg, theo phản ánh của tiểu thương, chợ bán ra chậm hơn nhưng các chị em nội trợ đi chợ muốn mua được giá thấp hơn thì… không có. Giá thịt ba chỉ rút sườn 210.000 - 220.000 đồng/kg, sườn non 200.000 đồng/kg, ba chỉ 180.000 đồng/kg, thịt nạc mông 150.000 đồng/kg, giò trước 110.000 đồng/kg…