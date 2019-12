Giá heo hơi ngày 12.12: Tiến sát mốc 90.000 đồng/kg

Nhiều nguồn tin cho thấy, giá tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh hôm nay (12.12) tăng tới 6.000 đồng/kg lên 75.000 đồng/kg; Đồng Nai tăng mạnh 3 giá lên 85.000 đồng/kg; Vũng Tàu cũng báo lên tới 83.000 đồng/kg.

Giá heo hơi đang đạt ngưỡng 89.000 đồng/kg, sát mốc 90.000 đồng/kg. Hồi tháng 10, cơ quan quản lý cũng chỉ mới dự báo giá heo hơi đến tết tăng đỉnh 70.000 đồng/kg . Mốc 90.000 đồng/kg là điều bất ngờ.

Tại các tỉnh khác như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Phước, Bình Dương giá heo hơi sáng nay cũng tăng mạnh 3.000 - 4.000 đồng/kg lên 76.000 - 78.000 đồng/kg. Tăng nhẹ 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bến Tre, Kiên Giang lên 79.000 đồng. Các doanh nghiệp cũng nhích nhẹ giá heo, CP miền Nam hôm nay tăng 1.000 đồng/kg, CP miền Bắc tăng 2.000 đồng/kg. Đây cũng ngày thứ 3 liên tiếp công ty này điều chỉnh tăng giá bán heo hơi tại 2 miền Bắc và Nam.

Tại miền Bắc, mức giá cao nhất được ghi nhận ở một số tỉnh từ Hà Nam, Bắc Giang và Hưng Yên…, heo đẹp thương lái sẵn sàng trả từ 88.000 - 89.000 đồng/kg. Một số tỉnh như Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn… từ 86.000 - 88.000 đồng/kg. Tại thủ đô Hà Nội, giá thấp hơn, khoảng 85.000 đồng/kg. Một số tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang… dao động từ 83.000 - 85.000 đồng/kg.

Đáng lưu ý, khu vực miền Trung đang vào mùa lạnh, heo hơi được dự báo tăng giá đột biến. Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, sáng nay, giá tăng 3.000 đồng/kg, lên 70.000 - 72.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sát Thừa Thiên-Huế là Quảng Trị heo tăng đến 10 giá, tăng 2.000 đồng/kg lên 82.000 đồng/kg, ngang giá heo hơi tại Thanh Hoá, Nghệ An. Các địa phương còn lại khu vực miền Trung từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận, giá heo hơi dao động từ 72.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, theo ghi nhận, có 4.600 con heo về chợ; tại chợ Bình Điền có 1.450 con. Theo phản ánh của thương lái, heo con quay sáng nay tại chợ Hóc Môn có vẻ “ế”, đến 5 giờ sáng còn hơn 700 con. Đến 6 giờ sáng, heo từ Long An về chợ Hóc Môn thêm 200 con loại nhỏ từ 50 - 70 kg. Heo mảnh đẹp tại chợ này có giá từ 118.000 - 120.000 đồng/kg. Tuy nhiên, heo về chợ hôm nay lại tăng đột ngột so với hai ngày trước giảm cho thấy, tình hình tái đàn không an toàn như kỳ vọng, người nuôi vẫn lo ngại dịch, bán heo lúc còn nhỏ…