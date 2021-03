Giá heo hơi ngày 2.3.2021: Giảm nhẹ, xuất hiện tình trạng bơm nước trước giết mổ

Ngày 2.3, heo hơi tại một số tỉnh ở miền Bắc như Tuyên Quang, Bắc Giang, Hưng Yên, Ninh Bình… giảm nhẹ 1-2 giá. Giá heo xuất chuồng của toàn vùng trong khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg. Tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk cũng giảm 1 giá, xuống 75.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu thụ giảm, đặc biệt là mối lo ngại tái dịch tả tại một số địa phương. Sau Tết nguyên đán , tại Nghệ An, dịch tả heo châu Phi đã tái bùng phát rải rác tại một số hộ chăn nuôi ở các huyện trên địa bàn tỉnh, buộc cơ quan chức năng phải tiêu hủy gần 200 con heo với tổng trọng lượng gần 10 tấn thịt. Mức giá heo hơi xuất chuồng chung toàn khu vực miền Trung và Tây nguyên hôm nay (2.3) dao động từ 74.000 - 77.000 đồng/kg.