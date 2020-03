Giá heo hơi ngày 29.3: Heo mảnh tăng mạnh từ 8.000 - 12.000 đồng/kg

Chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), giá heo mảnh sáng nay (29.3) báo 100.000 - 110.000 đồng/kg, tăng 8.000 - 12.000 đồng/kg so với đầu tuần. Thịt nạc dẻo mua sỉ giá 115.000 đồng, tăng 15.000 đồng/kg so với giá đầu tuần. Trong ngày 29.3, có khoảng 6.000 con heo được đưa về 2 chợ đầu mối khu vực TP.HCM. Theo phản ánh của tiểu thương, do nhu cầu dự trữ thực phẩm trong mấy ngày tới, nên chợ hai hôm nay bán nhanh hơn ngày thường. “Dự báo trong vài ngày tới, giá thịt khó giảm nhưng hy vọng chỉ trong ngắn hạn”, thương lái tại chợ Hóc Môn cho biết.

Giá thịt heo nhập khẩu trong năm nay chưa có số liệu cụ thể từ cơ quan quản lý. Theo các nhà nhập khẩu, giá thịt đông lạnh đã tăng từ tháng 12.2019, dao động trong khoảng 2 - 4 USD/kg (tương đương 48.000 – 96.000 đồng/kg). Giá thịt heo nhập trung bình theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu năm 2019 là 26.000 đồng/kg, giá bán ra khoảng 35.000 đồng/kg.

Trên các trang mạng kinh doanh thịt nhập đông lạnh, giá thịt nhập hiện vẫn thấp hơn giá thịt nóng bán tại chợ 30.000 - 40.000 đồng/kg tùy loại. Sườn non nhập giá 89.000 đồng/kg, sườn non Ba Lan 159.000 đồng/kg, thịt ba chỉ Ba Lan 165.000 đồng/kg, thịt heo xay Canada 120.000 đồng/kg. Các mặt hàng này so với thịt heo nóng trong nước có giá lần lượt là 180.000 - 200.000 đồng/kg sườn non, 160.000 - 180.000 đồng/kg ba rọi, 150.000 đồng/kg thịt heo xay… Hiện tại các chợ dân sinh TP.HCM, giá heo hơi dao động từ 130.000 - 200.000 đồng/kg.