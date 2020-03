Giá heo hơi ngày 5.3: ‘Nhảy múa’ chóng cả mặt

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay 5.3 chưa thấy dấu hiệu chững lại . Ngoài vài tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên còn có giá heo hơi dưới mốc 80.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại vẫn neo ơ mức cao, thậm chí đã tái lập đỉnh 90.000 đồng/kg tại Hưng Yên. Các tỉnh Phú Thọ và Lào Cai hôm nay (5.3) ghi nhận có giá heo hơi tăng mạnh nhất, tăng trên 10.000 đồng lên 85.000 - 86.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi phổ biến tại các thị trường Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc từ 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại một số nơi ở phía nam đang âm thầm tăng giá. Tại Đồng Nai, heo hơi nhiều trại báo giá 80.000 đồng/kg. Các tỉnh lân cận như Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương cũng báo cao hơn 2 - 3 giá so với mấy ngày trước từ 77.000 - 78.000 đồng/kg. Tại Đồng Tháp và An Giang cũng tăng 2 - 3 giá lên 75.000 đồng/kg. Thị trường miền Tây Nam bộ vốn có mức giá heo hơi phổ biến từ 70.000 - 72.000 đồng/kg từ giữa tháng 2 kéo dài hết tháng nay đã tăng trở lại. Đáng lưu ý, các tỉnh như Long An, Cà Mau đã có giá heo hơi 80.000 - 81.000 đồng/kg.

Heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây nguyên cũng neo ở mức khá cao, rất nhiều địa phương có giá heo hơi trên 80.000 đồng/kg. Đáng lưu ý, heo hơi tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế hôm nay tăng 2.000 đồng lên 82.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An vẫn cao nhất khu vực, dao động từ 80.000 - 83.000 đồng/kg.

Thực tế, giá heo hơi chỉ thực sự giảm khoảng 2 tuần trong tháng 2. Ngay từ những ngày đầu tháng 3, giá heo hơi tại miền Bắc tăng vụt trở lại đẩy giá heo hơi 3 miền rục rịch tăng tại một vài địa phương. Theo dự báo về nguồn cung thịt heo của Bộ NN-PTNT, trong tháng 2, lượng thịt heo cung cấp ra thị trường khoảng 330.000 tấn, tháng 3 là 350.000 tấn, tháng 4 là 360.000 tấn, tháng 5 là 360.000 tấn, tháng 6 là 365.000 tấn. Trung tuần tháng 2, đại diện Bộ NN-PTNT đã đưa ra dự báo, giá heo hơi trong 1-2 tháng tới (tức tháng 3 và tháng 4) sẽ giảm về 60.000 - 65.000 đồng/kg do lạc quan về tái đàn tại các trang trại lớn và doanh nghiệp lớn.