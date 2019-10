Giá heo hơi tiếp tục phi mã

Miền Bắc sắp cán mốc 70.000 đồng/kg

Công ty chăn nuôi heo CP miền Nam sáng nay đưa bảng giá mới, tăng hơn 1.000 đồng/kg so với hôm cuối tuần, chạm 58.500 đồng/kg. Trong khi đó, trên thị trường miền Đông và Nam bộ, heo hơi đã vượt mốc 60.000 đồng tại nhiều tỉnh, từ Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, đến Cần Thơ, Vĩnh Long. Một số điểm bán còn đẩy giá lên 62.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại khu vực miền Tây Nam bộ giá heo hơi cũng từ 58.000 - 59.000 đồng/kg. Các tỉnh miền Tây cũng không ngoài cuộc tăng giá liên tục. Tại Bến Tre, giá heo cũng bám sát mức 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây nguyên cũng có mức tăng tốt, đuổi sát mức tăng cao của hai thị trường Bắc và Nam. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giá đều trên 60.000 đồng/kg. Một số tỉnh thành khác báo giá dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg, tăng hơn 10.000 đồng/kg so với tuần trước. Tại Kon Tum, Đắk Lắk giá heo hơi dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg, Lâm Đồng có nơi lên tới 59.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại thị trường miền Bắc tiến sát mốc 70.000 đồng/kg. Hưng Yên là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, dao động trong khoảng từ 65.000 - 66.000 đồng/kg, có nơi heo “đẹp” bán được 68.000 đồng/kg. Tại Hà Nam, Hà Nội, Tuyên Quang dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Tại Phú Thọ, Lào Cai, Hải Dương, Thái Nguyên được thu mua ở mức 60.00 - 63.000 đồng/kg.

Trung Quốc tái đàn

Đáng lưu ý là lượng heo thịt nhỏ (trọng lượng từ 40 - 80 kg/con) được đưa vào chợ đầu mối chiếm đến 1/3. Theo các thương nhân, số lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn sáng nay (14.10) vẫn trên 6.000 con, nhưng khoảng 2.000 con trong số đó heo nhỏ, trọng lượng dưới 80 kg/con. Trong khi các trang trại khẳng định, trọng lượng heo xuất chuồng phổ biến từ 95 - 110 kg/con. Chỉ riêng heo đi Trung Quốc thường có trọng lượng cao hơn (từ 125 - 140 kg/con) do thị trường này chuộng heo nhiều mỡ. “Nếu heo bán ra dưới 80 kg/con thì thị trường có vấn đề, có thể cung thiếu hoặc bán chạy dịch”, ông Phạm H. Hưng - chuyên gia chăn nuôi khu vực Đông Nam bộ nhận định.

Trung Quốc rục rịch tái đàn, nhập heo giống từ Đan Mạch Đáng chú ý, giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc cuối tuần qua đã tăng trên mốc 100.000 đồng/kg. Cao nhất cả nước là heo hơi tại Quảng Đông với giá trung bình đạt 35,25 nhân dân tệ/kg (tương đương 115.000 đồng/kg).

Tuần qua, Trung Quốc cũng đã có động thái nhập khẩu con heo giống trong kế hoạch tái đàn. Cụ thể, Công ty C.P. Pokphand, nhà sản xuất heo lớn thứ 5 thế giới của Trung Quốc, đã nhập khẩu 906 con heo giống từ Đan Mạch. Đây là đợt nhập khẩu heo sống đầu tiên trong năm của Trung Quốc. Số heo này đã được chở về Trung Quốc bằng máy bay, lưu giữ tại Hồ Bắc hơn một tháng để kiểm dịch trước khi công bố.

Từ sau khi dịch tả lợn châu Phi hoành hành tại đất nước này từ năm ngoái, quyết định tái đàn được diễn ra hết sức cẩn trọng. Cũng như Trung Quốc, tại Việt Nam, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi do tình trạng lây lan mất kiểm soát đã diễn ra tại một số vùng. Trung Quốc bắt đầu rục rịch tái đàn, tại Việt Nam, một số trang trại khu vực miền Đông Nam bộ cũng khá dè dặt tái đàn cho dùng bằng biện pháp an toàn sinh học. Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, điều các chủ trại “ngán” nhất là do dịch bệnh này chưa có vắc xin, chưa có thuốc chữa, nên nếu xảy ra chuyện gì lại tiếp túc “đốt” xót quá.