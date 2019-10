Giá heo mảnh tiếp tục tăng mạnh, heo hơi tiến sát mốc 60.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi ở Công ty chăn nuôi heo CP miền Nam tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng/kg trong ngày hôm nay, lên 51.000 - 52.000 đồng/kg. Nhìn chung toàn thị trường, giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. TP.HCM có mức giá cao nhất 53.000 - 54.000 đồng/kg. Tỉnh lân cận Đồng Nai sát giá 52.000 - 53.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại có mức giá từ 48.000 - 51.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung và Tây nguyên chưa đến mức đó. Bình Thuận lên đến 52.000 - 53.000 đồng/kg. Vùng Tây nguyên heo hơi giá 48.000 - 50.000 đồng/kg, mức tăng trung bình 2.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại từ 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi đột ngột tăng nóng liên tục mấy ngày này được lý giải do giá heo hơi tại các công ty chăn nuôi lớn như CP tăng. Nguồn cung thịt heo đang giảm do ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi nhưng lại không được bổ sung do người nuôi “ngán” dịch trở lại. Lý do nữa là thông tin thị trường Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại cho việc mua heo sống theo đường tiểu ngạch.