Giá ngoại tệ 18.1: Ngân hàng giảm giá mua USD, tăng bán

Giá mua USD tại Vietcombank ngày 18.1 giảm 5 đồng, xuống còn 23.075 đồng/USD, trong khi giá bán lại tăng 15 đồng, lên 23.245 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán tăng lên 170 đồng/USD thay vì 150 đồng/USD như trước đó. Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD vẫn giao dịch ở mức thấp, quanh 23.175 đồng/USD. Đối với lãi suất USD trong tuần giao dịch từ ngày 6 - 10.1 đã giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm ở 1,58%/năm, 1 tuần 1,67%/năm, 1 tháng 1,94%/năm.

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do vẫn tiếp tục giảm 10 đồng/USD, giá mua còn 23.145 đồng/USD, bán ra còn 23.165 đồng/USD. Nhu cầu mua USD trên thị trường không nhiều do nắm giữ USD không có lợi bằng tiền đồng nên dù giá có giảm, thị trường vẫn không mấy sôi động. Giá USD tự do đang thấp hơn ngân hàng khoảng 80 đồng/USD.