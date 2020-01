Giá ngoại tệ ngày 16.1: USD trượt giảm

Ngày 16.1, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng, xuống còn 23.156 đồng/USD. Vietcombank mua USD với giá 23.095 đồng, bán ra 23.245 đồng. Trên thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng giao dịch USD quanh mức 23.175 đồng/USD - ngang bằng với mức giá mua USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Giá USD trên thị trường tự do tăng 10 đồng, mua vào lên 23.190 đồng/USD, bán ra 23.210 đồng/USD.

Trong khi đó giá USD trên thị trường thế giới sụt giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, còn 97,1 điểm. Giá USD giảm do Mỹ công bố chỉ số giá nhà sản xuất trong tháng 12.2019 chỉ tăng 0,1%, thấp hơn dự báo 0,2% và thấp hơn so với mức 2,6% của năm 2018. Trước đó, theo Fed (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ), sản lượng sản xuất của Mỹ đã giảm 7 tháng trong số 11 tháng của năm 2019.