Giá USD ngày 15.1: Tiếp tục lặng sóng

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index theo Kitco đang ở mức 97,37 điểm, tăng thêm 0,08% so với cuối ngày trước đó. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% lên 1,3022 và tỷ giá euro so với USD tăng 0,12% lên 1,1135.