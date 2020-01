Giá ngoại tệ ngày 7.1: Yen Nhật, franc Thụy Sĩ tăng nhẹ

Lúc gần 8 giờ sáng 7.1, chỉ số USD-Index trên Kitco đang ở mức 96,65 điểm, giảm 0,18 điểm so với ngày trước đó. Tỷ giá bảng Anh so với USD tăng 0,11% lên 1,3178 và tỷ giá euro so với USD tăng 0,02% lên 1,1196. Trước đó, đồng yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ đã tăng trong phiên 6.1 sau khi tâm lý đầu tư an toàn chiếm ưu thế kéo dài do căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát.

Tại Việt Nam, hầu hết các ngân hàng thương mại đều giữ nguyên tỷ giá USD như các ngày trước đó như tại ngân hàng Vietcombank giá vẫn ở mức 23.080 - 23.230 đồng. Riêng giá yen Nhật và franc Thụy Sĩ tăng nhẹ. Cụ thể tại Vietcombank, tỷ giá yen Nhật tăng thêm 20 đồng ở cả hai chiều mua bán, lên mức mua vào 207,37 đồng và bán ra 215,53 đồng; tỷ giá franc Thụy Sĩ tăng thêm 40 đồng lên giá mua vào 23.384 đồng và bán ra 24.118 đồng.

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt, áp lực đối với tỷ giá năm 2020 sẽ đến từ xu hướng tiếp tục yếu đi của nhân dân tệ (dự báo sẽ mất giá thêm 3-4% nếu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang) và các đồng tiền của các nước mới nổi khác khiến sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam suy giảm.

Trong năm 2019, việc giữ tỷ giá ổn định phản ánh các nền tảng vĩ mô tích cực của Việt Nam nhưng cũng khiến VND tăng giá trong tương quan với các đối tác lớn. Các quốc gia này vẫn đang mở rộng quy mô nới lỏng tiền tệ, nội tệ của họ sẽ còn giảm giá trong năm 2020 và vì vậy về lâu dài sẽ tạo ra bất lợi nhất định cho hàng hóa Việt nam nếu VND vẫn giữ giá.