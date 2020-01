Giá USD ngày 6.1: Tiếp tục lặng sóng

Tỷ giá USD ngày 6.1 do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.167 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần qua. Nhưng tại các ngân hàng thương mại trong nước tỷ giá USD vẫn đứng yên. Tại Vietcombank, giá mua vào và bán ra vẫn ở mức 23.080 - 23.230 đồng/USD như nhiều ngày trước đó. Riêng đồng bảng Anh nhích nhẹ 169 đồng so với cuối tuần qua, lên giá bán ra 30.485 đồng và euro cũng tăng hơn 750 đồng lên giá bán ra 26.484 đồng...

Lúc hơn 7 giờ 30 sáng nay, trên Kitco ghi nhận chỉ số USD-Index đang ở mức 96,83 điểm, giảm 0,05 điểm so với ngày trước đó. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD cũng giảm 0,01% xuống còn 1,3092 và tỷ giá euro so với USD tăng nhẹ 0,06% lên 1,1162...

Theo Forex Crunch, trong tuần này, thị trường tài chính tiền tệ thế giới nói chung có thể sẽ bị tác động khi một số thông tin kinh tế chính trị được công bố. Đó là việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc 50 điểm cơ bản của các ngân hàng, qua đó “giải phóng” khoảng 800 tỉ nhân dân tệ (tương đương 114 tỉ USD) vào thị trường. Đồng thời khả năng Brexit không thỏa thuận và căng thẳng Trung Đông cũng khiến nhà đầu tư không lạc quan.

Cụ thể hơn, vào ngày 7.1, Viện Quản lý nguồn cung (ISM) sẽ công bố chỉ số PMI ngành dịch vụ của nền kinh tế Mỹ tháng 12.2019 với dự kiến sẽ tăng lên mức 54,5 điểm. Sau đó vào ngày 8.1, Mỹ công bố bảng lương phi nông nghiệp - là một số liệu dự báo mức tăng trưởng của thị trường việc làm, không tính lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 12 vào ngày 9.1 sang ngày 10.1, Mỹ công bố báo cáo việc làm chính thức tháng 12.2019. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được cho là đang chờ đợi bản báo cáo này cho quyết định chính sách sắp tới...