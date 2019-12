Giá USD ngày 25.12: Lặng sóng trong kỳ nghỉ Giáng sinh

Theo Kitco, chỉ số USD-Index lúc 7g30 sáng (giờ Việt Nam) vẫn đứng ở mức cao 97,68 điểm nhưng không tăng hay giảm so với trước đó. Tương tự, tỷ giá Euro so với USD cũng không thay đổi khi đứng ở mức 1.1093. Riêng đồng bảng Anh so với USD tăng nhẹ 0,19% lên 1.2964.