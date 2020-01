Giá USD ngày 1.1: Chưa thoát được xu hướng giảm

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 1.1, chỉ số USD-Index trên Kitco giảm xuống 96,50 điểm, giảm 25 điểm so với một ngày trước đó. Dù thị trường khắp nơi đang nghỉ lễ năm mới nhưng tỷ giá USD đã suy yếu từ đầu tuần đến nay và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tỷ giá Euro so với USD tăng 0,02% lên 1,218, tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,02% lên 1,3267...

Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá mua USD ở mức 23.080 - 23.110 đồng/USD và bán ra 23.220 - 23.230 đồng/USD trong suốt tuần cuối cùng của năm 2019. Điều này khiến giá USD trên thị trường tự do cũng chỉ biến động nhẹ và theo chiều hướng giảm, hiện dao động ở mức bán ra 23.180-23.190 đồng/USD.

Vào ngày giao dịch cuối cùng của năm 2019, đồng USD trên thị trường thế giới chỉ tăng 0,25% /năm so với mức tăng 4,4% vào năm 2018. Tỷ giá USD giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trong khi đồng Euro, bảng Anh và một nhóm các loại tiền tệ thương mại tăng mạnh nhờ niềm tin vào triển vọng tăng trưởng toàn cầu và thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy tâm lý đầu tư rủi ro. Trước đó, các tin tức về thỏa thuận thương mại giai đoạn một trong tháng 12 đã kéo đồng bạc xanh giảm 1,92%.