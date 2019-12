Giá USD ngày 31.12: Thị trường tự do thấp hơn ngân hàng

Vào lúc 7 giờ 30 sáng, chỉ số USD-Index trên Kitco giảm 0,01 điểm xuống 96,75 điểm. Tỷ giá USD đã suy yếu từ đầu tuần và đến nay ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp vì giới đầu tư tìm đến những tài sản rủi ro khác.

Trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.155 đồng/USD, giảm 12 đồng so với ngày hôm trước. Giá USD trên thị trường tự do hiện đang giao dịch mua vào 23.175-23.180 đồng/USD và bán ra 23.200 đồng/USD. Giá mua bán đồng bạc xanh đang thấp hơn giá của các ngân hàng thương mại. Chẳng hạn tại Vietcombank, giá mua USD vẫn giữ nguyên gần 10 ngày qua là 23.080 đồng/USD và bán ra 23.230 đồng/USD.