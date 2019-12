Giá USD ngày 29.12: giảm so với đầu năm

Tỷ giá USD được giữ ổn định nhiều tháng qua. Theo Tổng cục Thống kê, suốt năm 2019 giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới . Chỉ số giá vàng tháng 12.2019 giảm 0,36% so với tháng trước và tăng 16,23% so với cùng kỳ năm 2018. Bình quân năm 2019, chỉ số giá vàng tăng 7,55% so với năm 2018. Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 12.2019 giảm 0,19% so với tháng trước đó và giảm 0,77% so với cùng kỳ năm 2018. Tính bình quân năm 2019, chỉ số giá USD tăng 0,99% so với năm 2018.