Giá ngoại tệ ngày 19.12: USD tự do tăng giảm thất thường

Cụ thể, g iá USD tự do giảm 15 đồng, còn 23.180 đồng/USD, trong khi giá bán lại tăng 10 đồng, lên 23.210 đồng/USD. Nhu cầu bán USD những ngày gần đây nhiều hơn mua vào nên giá đồng bạc xanh không tăng. Chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước đã rút ngắn còn khoảng 300.000 đồng/lượng cũng khiến nhu cầu USD mua vàng trên thị trường không cao. Đó cũng là một trong những lí do khiến giá USD giảm.

Trên thị trường thế giới, giá USD đã tăng trở lại so với các ngoại tệ khác. Chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 97,42. Các thông tin về đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có những tiến triển tích cực đã hỗ trợ USD tăng giá trở lại. Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại New York, ông John Williams kỳ vọng kinh tế Mỹ tăng trưởng khoảng 2,0% vào năm 2020. Bên cạnh đó tỷ lệ thất nghiệp ở gần mức 3,5% và lạm phát sẽ đạt ngưỡng mục tiêu 2,0%. Do đó lãi suất như hiện nay được xem là phù hợp.