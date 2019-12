Giá ngoại tệ ngày 18.12: Bảng Anh sụt giảm

Chỉ số USD-Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng lên 97,23 điểm vào lúc 7 giờ 30 (giờ Việt Nam). So với một ngày trước, chỉ số này tăng thêm gần 1%. Ngược lại, tỷ giá euro so với USD giảm 0,07% xuống 1,115 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,07% xuống 1,3118...