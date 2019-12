Giá ngoại tệ ngày 9.12: Bảng Anh tăng vụt, USD giảm

Giá GBP tăng mạnh do trên thị trường thế giới đồng tiền này đang tăng cao nhất trong vòng 31 tháng qua so với euro và chạm đỉnh 7 tháng so với USD. Tỷ giá GBP/USD tăng 0,20% lên 1,3162. Thị trường đặt niềm tin Đảng Bảo thủ sẽ chiến thắng và chấm dứt tê liệt chính trị đối với Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu).

Giá USD vẫn đang neo ở mức cao, chỉ số USD-Index chiều 9.12 ở mức 97,6 điểm (giảm 0,1 điểm so với sáng 9.12). Đồng bạc xanh trong nước diễn biến trái chiều giữa trong và ngoài hệ thống ngân hàng. Một số ngân hàng thương mại giảm giá USD 5 đồng so với buổi sáng, giá mua USD tại Eximbank còn 23.105 đồng, bán ra 23.215 đồng. Trong khi giá USD tự do tăng từ 10 - 20 đồng, trong đó giá mua có chiều hướng tăng nhanh hơn so với giá bán. Giá mua USD tự do lên 23.220 đồng, bán ra 23.230 đồng.