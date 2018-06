Giá ngoại tệ 'giằng co'

Giá USD tại Vietcombank ngày 8.6 giảm 10 đồng so với ngày 7.6 (ngày thứ 5 liên tiếp giảm giá), giá mua còn 22.755 đồng/USD, giá bán còn 22.825 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tại một số NH khác lại tăng nhẹ sau khi giảm từ đầu tuần đến nay. Chẳng hạn, VietinBank tăng 6 đồng/USD, giá mua lên 22.751 - 22.761 đồng/USD, giá bán lên 22.831 đồng/USD. ACB tăng giá mua -bán lên 5 đồng so với ngày 7.6, tương ứng 22.760 - 22.830 đồng/USD. Sacombank dù giảm 1 đồng/USD nhưng là NH có giá USD ở mức cao hơn các NH khác khi giá mua ở mức 22.764 đồng/USD, giá bán ở mức 22.836 - 22.846 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá mua USD được giữ nguyên ở mức 22.850 đồng/USD nhưng giá bán giảm 10 đồng, còn 22.860 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm cũng được NH Nhà nước giảm 4 đồng, xuống còn 22.558 đồng/USD. Không những USD mà giá một số ngoại tệ khác cũng giảm khá mạnh. Tại Eximbank, giá bảng Anh giảm 100 đồng, giá mua - giá bán còn 30.307 - 30.702 đồng/bảng Anh; đô la Úc giảm gần 150 đồng, còn 17.146 - 17.369 đồng/đô la; euro giảm gần 100 đồng, còn 26.596 - 26.943 đồng...



Nguyên nhân của sự giảm giá USD trong NH tuần qua do thị trường chứng khoán hồi phục trở lại khiến tâm lý e ngại các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn được hạn chế. Tuy nhiên giá USD trên thị trường tự do vẫn duy trì ở mức cao khi giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới. Ngày 8.6, giá vàng SJC cao hơn giá thế giới từ 900.000 - 1 triệu đồng/lượng, giá mua - giá bán vàng miếng SJC ở mức 36,59 - 36,75 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới ở mức 1.299 USD/ounce. Động thái tích trữ USD trong thanh toán mua vàng xuất hiện trong một vài ngày qua khiến giá USD tự do luôn ở mức cao. Trong khi đó đồng USD trên thị trường quốc tế hồi phục tăng giá trở lại, chỉ số USD - Index tăng 0,19 điểm, lên 93,63 điểm khiến giá quy đổi các ngoại tệ khác trong nước giảm. Các nhà đầu tư quốc tế hiện đang chờ đợi thông tin từ cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên trong tuần tới.

Theo báo cáo NH Nhà nước công bố ngày 8.6, giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên NH từ ngày 28.5 - 1.6 tăng 31,6% so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 104.197 tỉ đồng, bình quân 20.839 tỉ đồng/ngày, tăng 5.008 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó.