Giá ngoại tệ ngày 13.3: USD tăng khi chứng khoán, vàng bị bán tháo

Ngày 13.3, Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng/USD, lên 23.212 đồng/USD. Giá USD trên thị trường liên ngân hàng ngày 12.3 tăng mạnh 27 đồng/USD, lên 23.200 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD sau khi điều chỉnh tăng trước đó một ngày.

Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do sáng ngày 13.3 tăng thêm 30 đồng, mua vào lên 23.320 đồng, bán ra 23.420 đồng, chênh lệch giá mua bán USD tự do đẩy ra xa nhất trong nhiều năm trở lại đây cho thấy giới kinh doanh đang lo sợ rủi ro trong giao dịch đồng USD. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới lên 2,3 triệu đồng/lượng khiến USD tự do tăng nhanh.