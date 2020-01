Giá ngoại tệ ngày 17.1: Ngân hàng tăng giá USD

Ngày 17.1, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 1 đồng, lên 23.157 đồng/ USD . Vietcombank tăng giá USD 15 đồng, mua vào 23.095 đồng/USD, bán ra 23.245 đồng/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng ngày 16.1, giá USD đã giảm 5 đồng/USD so với ngày 15.1, xuống 23.170 đồng, thấp hơn giá mua vào của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở 23.175 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước là đơn vị mua USD cuối cùng trên thị trường, nhờ mức giá mua vào 23.175 đồng mà USD thời gian qua không giảm quá sâu. Ngân hàng Nhà nước đã mua vào lượng USD dư thừa trên thị trường, gia tăng dự trữ ngoại hối lên gần 80 tỉ USD.

Một điểm khá đặc biệt của thị trường ngoại hối năm nay là giá mua USD của Ngân hàng Nhà nước có thời điểm còn cao hơn giá mua USD trên thị trường tự do. Giá mua USD tự do ngày 17.1 ở mức 23.160 đồng, bán ra 23.190 đồng. Trong khi đó, giá bán USD của các ngân hàng thương mại cao hơn tự do từ 40 - 50 đồng/USD, Vietcombank bán USD với giá 23.230 đồng, mua vào chỉ 23.080 đồng.

Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ 0,01 - 0,03 điểm, cụ thể lãi suất qua đêm ở mức 1,74%/năm (cao hơn lãi suất tiền đồng gần 0,7%/năm), 1 tuần ở mức 1,83%/năm (thấp hơn lãi suất tiền đồng 0,7%/năm), 1 tháng 2,07%/năm (cao hơn lãi suất tiền đồng 1,5%/năm)… Thanh khoản trên thị trường dồi dào nên các ngân hàng không tham gia trúng thầu trên thị trường mở khi Ngân hàng Nhà nước chào thầu 3.000 tỉ đồng trên kênh cầm cố, kỳ hạn 14 ngày (giảm 14 ngày so với kỳ hạn trước đó), lãi suất 4%.