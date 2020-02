Giá ngoại tệ ngày 21.2: USD tăng, ‘đè’ các ngoại tệ khác giảm

Ngày 21.2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng/USD, lên 23.239 đồng/USD, đây là ngày tăng thứ 7 liên tiếp. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ổn định so với ngày 20.2, Eximbank mua USD với giá 23.160 đồng, bán ra 23.290 đồng. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm nhẹ 5 đồng, giá mua vào còn 23.220 đồng/USD, bán ra 23.240 đồng/USD.

Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Eximbank, giá euro giảm 30 đồng, mua vào còn 24.844 đồng, bán ra còn 25.209 đồng; bảng Anh giảm 80 đồng, giá mua còn 29.672 đồng, bán ra 30.107 đồng; đô la Úc giảm 49 đồng, còn 15.251 đồng ở giá mua và bán ra 15.476 đồng…

USD trên thị trường thế giới ngày 21.2 tiếp tục tăng mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index lên mức cao 99,83 điểm, tăng 0,3 điểm so với ngày 20.2. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4.2017 đến nay.

Giá USD đã tăng khoảng 2% kể từ thứ ba so với đồng ye, đạt mức cao nhất trong gần 10 tháng và đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao gần ba năm so với đồng euro. Nhiều lý do đã được đưa ra lý giải cho sự tăng giá của đồng bạc xanh như kinh tế Mỹ tốt lên, thu nhập của các công ty Nhật và khu vực châu Âu suy thoái. Các nhà đầu tư bán mạnh đồng yen trước những lo ngại sức khoẻ của nền kinh tế. Ông Jason Draho, người đứng đầu phân bổ tài sản châu Mỹ tại UBS Global Wealth Management cho biết, nhiều nhà đầu tư đang tìm mua các tài sản khác của Mỹ hoặc các tài sản khác tương đối không bị ảnh hưởng bởi môi trường chu kỳ.