Giá ngoại tệ ngày 29.2: USD tự do tăng khi chênh lệch mua bán vàng cao

Giá USD tự do ngày 29.2 tăng 30 - 40 đồng, mua vào lên 23.320 đồng/USD, bán ra 23.370 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ổn định, Eximbank mua vào 23.160 đồng, bán ra 23.290 đồng. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn giữ nguyên 23.224 đồng/USD.

Đây là lần thứ 2 trong tuần, khi vàng biến động mạnh tạo ra mức chênh lệch giữa giá mua và bán, trong và ngoài nước ở mức cao là USD tự do đẩy tăng nhanh do dự báo nhu cầu ngoại tệ có thể gia tăng. Giá USD tự do tăng đột biến, ăn theo sự “giãn nở” khoảng cách chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng SJC trên thị trường sáng 29.2, từ 1 - 1,2 triệu đồng mỗi lượng thay vì mức 700.000 - 800.000 đồng trước đó.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng còn 44,6 triệu đồng/lượng, bán ra 45,6 triệu đồng/lượng (giảm 750.000 đồng/lượng so với giá chiều 28.2). Hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ mua còn 44,8 triệu đồng/lượng, bán ra 46 triệu đồng/lượng. Vàng nguyên liệu trong nước có giá mua 44,55 triệu đồng/lượng, bán ra 44,85 triệu đồng/lượng.