Giá ngoại tệ ngày 5.3: USD quay đầu tăng giá

Ngày 5.3, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng/ USD so với ngày 4.3, còn 23.203 đồng/USD. Tỷ giá bán được niêm yết ở mức 23.850 đồng/USD, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.175 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá cuối ngày 4.3 ở mức 23.206 đồng/USD, giảm 14 đồng so với ngày trước đó.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng 5.3 vẫn chưa thay đổi nhiều, Vietcombank mua vào 23.115 đồng/USD, bán ra 23.285 đồng/USD. Tại Eximbank, giá mua USD ở mức 23.130 đồng/USD, bán ra 23.260 đồng/USD. Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tăng 5 đồng/USD, mua vào lên 23.235 đồng/USD, bán ra 23.255 đồng/USD. Nhu cầu ngoại tệ trong nước hiện nay khá ổn định khiến giá USD tự do dần theo giá trong ngân hàng.

Sáng 5.3, giá USD trên thị trường thế giới tăng so với các ngoại tệ khác sau khi giảm giá do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất USD 0,5%, xuống còn 1-1,25%. Chỉ số USD-index tăng 0,2 điểm, lên 97,37 điểm, có lúc chạm 97,6 điểm. Chỉ số phi nông nghiệp của Mỹ vừa công bố khá tích cực. Tổ chức ADP cho biết nước Mỹ tạo ra 183.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 2, thấp hơn con số 209.000 của tháng 1 nhưng vượt so với dự báo ở mức 170.000 việc. Ngoài ra, Viện Quản lý Cung ứng ISM cho biết PMI lĩnh vực phi nông nghiệp ở mức 57,3% trong tháng 2, cao hơn mức 55,5% của tháng 1 đồng thời cao hơn dự báo ở mức 54,9%.