Giá USD ngày 4.3: Giảm mạnh sau khi Mỹ hạ lãi suất

Vào lúc gần 8 giờ sáng 4.3, chỉ số USD-Index trên Kitco đứng ở mức 97,17 điểm, giảm 0,37 điểm so với một ngày trước đó. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,08% lên 1,1174 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,2820.

Tỷ giá USD trên thị trường thế giới giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố giảm 0,5% lãi suất xuống phạm vi mục tiêu từ 1,00% đến 1,25%. Điều này cũng khiến tỷ giá USD tại Việt Nam đi xuống. Đầu ngày hôm nay 4.3, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.204 đồng/USD, giảm 15 đồng so với ngày đầu tuần.

Ngân hàng Vietcombank mở cửa ngày 4.3 công bố giá mua vào 23.120 đồng/USD và bán ra 23.290 đồng/USD, giảm 20 đồng so với giá nhiều ngày trước đó. Đồng thời tỷ giá euro cũng tiếp tục đi lên khi ngân hàng này mua vào 25.350 đồng/euro và bán ra 26.508 đồng/euro, tăng thêm 177 đồng ở chiều bán ra.

Quyết định giảm lãi suất của Fed được đưa ra trước cả phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 17-18.3 cho thấy cơ quan này khẩn trương hành động để ngăn khả năng kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Đây là lần đầu tiên Fed hạ lãi suất khẩn cấp (khi chưa tới lịch họp chính thức) kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Việc giảm lãi suất khẩn cấp của Fed được nhiều chuyên gia nhận định sẽ tác động tiêu cực đến đồng bạc xanh. Điều này dẫn đến các đồng tiền khác như yen Nhật, franc Thụy Sĩ đều tăng giá so với USD.

Nhưng động thái của Fed vẫn chưa giúp thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục. Các chỉ số Phố Wall dù trong phiên gắng gượng đi lên nhưng vẫn chìm trong sắc đỏ khi đóng cửa phiên 3.3. Chỉ số Dow Jones sụt gần 786 điểm, tức 2,94% và đóng cửa ở mức 25.917,41 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 2,81% xuống 3.003,37 điểm và Nasdaq Composite cũng sụt gần 3% xuống 8.684,09 điểm.

CNBC nhận định tương tự như tuần trước, dòng tiền sau khi tháo chạy khỏi cổ phiếu đã tiếp tục chảy vào các tài sản an toàn như thị trường trái phiếu và vàng khiến các loại tài sản này tăng cao. Cụ thể, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 0,906%, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử lợi suất này rơi xuống dưới ngưỡng 1% trong khi vàng nhảy vọt thêm 2,9% lên 1.644,4 USD/ounce.