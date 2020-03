Giá USD ngày 3.3: Lao dốc khi chứng khoán Mỹ hồi phục

Giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tiếp tục đi xuống vào sáng nay 3.3. Chỉ số USD-Index đầu ngày 3.3 trên Kitco giảm 0,55% xuống 97,54 điểm, giảm thêm 0,45 điểm so với ngày đầu tuần. Tỷ giá euro so với USD tiếp tục tăng lên 1,1138 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng lên 1,2772.