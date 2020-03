Giá USD ngày 1.3: Chưa thoát được xu hướng giảm

Tỷ giá USD trung tâm theo Ngân hàng Nhà nước ngày cuối tuần ở mức 23.224 đồng/USD, giảm 15 đồng so với cuối tuần qua. Tỷ giá USD tại ngân hàng thương mại cũng hầu như ít biến động. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết giá mua vào 23.140 đồng/USD và bán ra 23.310 đồng/USD. So với tỷ giá cuối tuần trước đó, Vietcombank giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Hay tại Eximbank, giá mua vào 23.160 đồng/USD và bán ra 23.290 đồng/USD, giảm 10 đồng so với một tuần trước...