Giá USD ngày 25.2: Tăng vọt khi chứng khoán nhiều nơi lao dốc

Đầu ngày 25.2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.245 đồng/USD, tăng thêm 2 đồng so với ngày đầu tuần. Một số ngân hàng thương mại cũng tăng tỷ giá USD sau ngày đầu tuần giữ yên. Cụ thể tại Vietcombank, giá USD mua vào là 23.180 đồng/USD và bán ra 23.350 đồng/USD, giảm nhẹ ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với giá đóng cửa ngày 24.2. Nhưng nếu so với 24 giờ trước đó thì tỷ giá USD tại Vietcombank hiện tăng thêm 35 đồng. Bên cạnh đó, tỷ giá euro cũng đi lên khi ngân hàng này mua vào là 24.672 đồng/euro và bán ra 25.799 đồng/euro, tăng thêm 99 - 103 đồng so với ngày đầu tuần 24.2.