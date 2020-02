Giá ngoại tệ ngày 24.2: USD ít biến động, euro tiếp tục đi xuống

Tương tự, tỷ giá USD tại ngân hàng Eximbank sáng đầu tuần cũng đứng yên ở mức mua vào 23.170 đồng/USD và bán ra 23.300 đồng/USD như cuối tuần qua. Còn tỷ giá euro Eximbank mua vào 24.970 đồng/euro và bán ra 25.337 đồng/euro, giảm 21 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối tuần qua.

Nhiều chuyên gia đã dự báo tỷ giá USD sẽ khởi sắc trong quý 1 và quý 2/2020 khi thị trường Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng nặng nề do việc đóng cửa phòng dịch Covid-19. Hiện nay dịch bệnh này cũng gây khó khăn cho cả Nhật Bản và Hàn Quốc khiến đồng bạc xanh được hưởng lợi từ việc giới đầu tư quay sang tài sản an toàn để đối phó với những bất ổn do virus Covid-19 gây ra.