Giá ngoại tệ ngày 6.3: USD giảm khi vàng tăng cao

Ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng, xuống còn 23.197 đồng/USD. Vietcombank mua USD với giá không đổi trong nhiều ngày nay, ổn định ở mức 23.115 đồng/USD, bán ra 23.285 đồng/USD. Giá USD tự do ngược lại tăng 20 đồng/USD, mua vào lên 23.245 đồng, bán ra 23.290 đồng. Nguyên nhân khiến USD tự do đảo chiều tăng mạnh đến từ giá vàng tăng vọt do giá vàng thế giới tăng mạnh trong đêm 5.3 thêm 27 USD/ounce, lên 1.675 USD/ounce, cách mức cao nhất lập được gần đây khoảng 23 USD/ounce. Giới đầu tư dự báo khả năng giá trong nước tăng theo sẽ kích nhu cầu vàng tăng, dẫn đến USD “chạy”.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, vào tuần cuối cùng của tháng 2, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền đồng đạt xấp xỉ 144.969 tỉ đồng (bình quân 28.994 tỉ đồng/ngày), giảm 31.631 tỉ đồng so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 144.969 tỉ đồng (bình quân 28.994 tỉ đồng/ngày), tăng 2.231 tỉ đồng so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 73% và 17%. Lãi suất USD bình quân liên ngân hàng trong tuần gần như không có sự dao động so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 1,63%/năm, 1,7%/năm và 1,81%/năm.

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới đã giảm mạnh so với 6 ngoại tệ chủ chốt khác, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, còn 97 điểm, có lúc xuống 96,86 điểm. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm rớt xuống mức đáy kỷ lục 0,9% đã kéo đồng USD đi xuống.

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến một phiên giảm điểm mạnh sau đà tăng hồi phục, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 969,58 điểm, tương đương 3,58%, xuống 26.121,28 điểm. S&P 500 giảm 106,18 điểm, tương đương 3,39%, xuống 3.023,94 điểm. Nasdaq giảm 279,49 điểm, tương đương 3,1%, xuống 8.738,6 điểm. Các cổ phiếu hàng không cũng chịu tổn hại lớn, dẫn đầu đà sụt giảm của Dow Jones. Cổ phiếu United Airlines “bốc hơi” 13,4%, cổ phiếu American Airlines lao dốc 13,2%.

Độ sợ hãi của các nhà đầu tư trên thị trường gia tăng, chỉ số CBOE VIX đo sự sợ hãi trên Phố Wall tăng 7,62 điểm lên 39,61. Số người bị lây nhiễm, chết tại Mỹ gia tăng. Bang California tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong vì virus đầu tiên và 53 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh. Tại New York, số người nhiễm bệnh cũng tăng gấp đôi lên 22 người khi bang này tăng cường xét nghiệm. Mỹ dự kiến sẽ chi 8,3 tỉ USD trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.