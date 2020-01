Giá ngoại tệ ngày 9.1: USD tự do tăng

Giá mua đồng bạc xanh tự do lên 23.200 đồng/USD, bán ra lên 23.240 đồng/USD. USD tự do tăng chủ yếu do vàng biến động tăng giảm thất thường, khoảng cách chênh lệch giá mua bán vàng đẩy lên 500.000 đồng/lượng, đồng thời giá trong nước có thời điểm cao hơn thế giới đã thúc đẩy USD tăng lên.