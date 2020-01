Giá USD ngày 8.1: Chưa thể đi lên

Ngân hàng Nhà nước ngày 8.1 công bố tỷ giá trung tâm là 23.165 đồng, giảm 9 đồng so với ngày trước đó. Như vậy mức tăng 7 đồng của tỷ giá trung tâm vào ngày 7.1 đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên các ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên giá bán USD như ngày 7.1. Cụ thể tại Vietcombank, giá mua USD 23.085 đồng và bán ra 23.235 đồng. Giá này đã tăng thêm 5 đồng kể từ ngày 7.1 sau gần 2 tuần liên tục đứng giá.

Tại BIDV, vẫn niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 23.110 - 23.230 đồng/USD, không đổi so với phiên trước. Nhưng tại ngân hàng Eximbank tỷ giá giảm nhẹ 20 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 23.110 đồng/USD và giữ nguyên giá bán ra là 23.220 đồng/USD...

Giá mua đồng bạc xanh trên thị trường tự do vẫn ở mức thấp nhưng cũng đã tăng nhẹ 5 - 10 đồng so với trước đó, mua vào 23.170 đồng/USD và bán ra 23.190 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới , khoảng 8 giờ sáng 8.1, chỉ số USD-Index trên Kitco tăng khá mạnh lên 96,82 điểm so với mức 96,6 điểm trước đó. Tỷ giá euro so với USD tăng nhẹ 0,09% đạt 1,1166. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,1% xuống 1,3116...