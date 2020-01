Giá USD ngày 5.1: Giảm nhẹ trong tuần đầu năm mới

Chốt phiên cuối tuần, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.157 đồng, giảm 10 đồng so với cuối tháng 12.2019, tương đương giảm 0,05%.

Điều này đưa đến tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn đi ngang, phổ biến ở mức 23.080 - 23.230 đồng và trên thị trường tự do duy trì ở mức 23.170 - 23.180 đồng, giảm 0,04% so với cuối năm 2019. Riêng giá euro và bảng Anh vẫn đang trong xu hướng đi xuống.

Trên thị trường thế giới , sáng 5.1, chỉ số USD-Index trên Kitco đang đứng ở mức 96,88 điểm, giảm nhẹ 6 điểm so với tuần cuối năm 2019. Tỷ giá bảng Anh so với USD giảm từ mức 1,3102 của tuần trước xuống còn 1,3093 và tỷ giá euro so với USD cũng giảm từ 1,1188 xuống 1,1155...