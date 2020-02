Giá nhà đất tăng cao... vô lý

Giá căn hộ ở TP.HCM đang cao gấp 15 - 20 lần so với thu nhập khiến việc sở hữu nhà đất của người dân càng trở nên xa vời.

Tương tự, cuối năm 2019, dự án HK Paris trên đường Lương Định Của (Q.2, TP.HCM) mở bán với giá bình quân khoảng 80 triệu đồng/m, cao gần gấp đôi so với giá các dự án khác ở khu vực lân cận và ngang bằng với những căn hộ cao cấp ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chẳng riêng gì các quận trung tâm, vùng ven giá căn hộ cũng bị đẩy lên trời. Gần đây thị trường lên cơn sốt với việc Công ty AG mở bán một dự án căn hộ ở TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM với giá từ 30 - 35 triệu đồng/m. Nhưng đây cũng chỉ là mức giá để truyền thông, thực tế giá khi tới tay người mua giá còn cộng thêm thuế và phí, tức khoảng gần 40 triệu đồng/m. Có lẽ không ai tưởng tượng nổi giá căn hộ tại vùng ven lại lên tới mức này.

Theo ông Phạm Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty DKRA Việt Nam, chỉ trong vòng 5 năm qua, giá nhà tăng dựng đứng. Như năm 2015 giá căn hộ hạng A khoảng 45 triệu đồng/m, nhưng năm 2019 khoảng 70 - 80 triệu đồng/m; căn hộ hạng B (căn hộ trung bình) giá khoảng 21 triệu đồng/mthì đến nay tăng lên bình quân khoảng 36 triệu đồng/mvà căn hộ hạng C năm 2015 khoảng 16 triệu đồng/mthì nay đã lên 25 triệu đồng. Đối với phân khúc đất nền giá còn tăng mạnh hơn khi trong vòng 5 năm qua đã tăng hơn 100%, có chỗ tăng hơn 200%. Điều đáng nói, hiện nay phân khúc căn hộ hạng C gần như vắng bóng trên thị trường, năm 2016 phân khúc căn hộ hạng C chiếm khoảng 30% thì đến năm 2018 còn khoảng 17%, đến tháng 9.2019 gần như biến mất khỏi thị trường.