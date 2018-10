Giá nhân dân tệ giảm về đáy 10 năm

Một số ngân hàng thương mại trong nước ngày 30.10 giảm giá nhân dân tệ (CNY) thêm 3 - 4 đồng so với giá ngày 29.10. Tại Eximbank, giá mua CNY còn 3.315 đồng/CNY, giá bán còn 3.393 đồng/CNY. Mức giá này so với đầu tháng 10 giảm 45 đồng, tương ứng 1,3% và so với đầu năm giảm 147 đồng/CNY, tương ứng 4,15%.

CNY trên thị trường quốc tế đang giảm về mức khá nhạy cảm, 7 CNY đổi được 1 USD. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 30.10 đưa ra tỷ giá tham chiếu tại 6,9574 CNY đổi một USD, giảm hơn 0,28% so với ngày 29.10 - mức thấp nhất kể từ tháng 5.2008. Chiều 30.10, cặp tỷ giá USD/CNY ở mức 6,96200, mức cao nhất mà cặp tỷ giá này đạt được trong ngày là 6,96899. CNY đang chịu nhiều sức ép giảm giá khi PBOC giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc leo thang cộng với tăng trưởng kinh tế chậm lại khiến CNY yếu đi…

Trên thị trường quốc tế, giá USD tiếp tục tăng, chỉ số USD-Index tăng 0,11 điểm, lên 96,78 điểm. Các ngân hàng thương mại trong nước giảm giá đồng bạc xanh 10 đồng so với ngày trước đó. Giá mua USD tại Eximbank còn 23.280 - 23.300 đồng, giá bán còn 23.380 đồng. Trên thị trường tự do, giá mua và giá bán USD biến động trái chiều khi xuất hiện thông tin Ngân hàng Nhà nước bán 750 triệu USD can thiệp thị trường trong tuần qua. Giá mua USD tăng 15 đồng, lên 23.445 đồng, trong khi giá bán giảm 10 đồng, còn 23.460 đồng. Đồng thời trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tiền đồng giữ ở mức cao từ 4 - 5%/năm tùy theo từng kỳ hạn.

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng từ mức 1.228 USD/ounce xuống 1.222 USD/ounce. Giá vàng trong nước giảm 60.000 đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng với giá 36,37 triệu đồng/lượng, bán ra 36,51 - 36,53 triệu đồng/lượng. Gái vàng SJc cao hơn giá thế giới 1,8 triệu đồng/lượng.