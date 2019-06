Giá tiêu tăng theo thị trường thế giới

Nguyên nhân nhờ đầu tháng này, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng trên thị trường thế giới tăng so với tháng 5.2019. Theo báo cáo của Bộ Công thương, tại Việt Nam, ngày 11.6 giá hạt tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l tăng lần lượt 4,4% và 4,3% so với ngày 31.5.2019, lên mức 2.350 USD/tấn và 2.415 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 3% so lên mức 3.430 USD/tấn.