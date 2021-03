Giá tiêu tiếp tục tăng cao bất chấp cảnh báo từ Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam

Theo ghi nhận của trang tintaynguyen.com, giá tiêu ở nhiều vùng trồng trọng điểm sáng 17.3 đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Cụ thể tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu tăng lên 71.500 đồng/kg; tại Đồng Nai, giá tiêu đạt 70.500 đồng/kg và tại Bà Rịa – Vũng Tàu giá tiêu lên 74.500 đồng/kg…

Trên thị trường thế giới , giá tiêu Ấn Độ tiếp tục tăng nhẹ với tiêu đen Malabar tăng 1% so với tuần trước, đạt mức trung bình là 4.715 USD/tấn; Giá tiêu đen và tiêu trắng của Việt Nam ghi nhận mức tăng vọt ở mức tăng 11% so với tuần trước, trung bình 2.697 USD/tấn đối với tiêu đen và 4.215 USD/tấn đối với tiêu trắng…

Cuối tuần qua, Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam đã họp khẩn cấp với các doanh nghiệp và nhận định đợt tăng liên tục từ đầu tháng 3 đến nay của giá tiêu là bất thường do yếu tố đầu cơ găm hàng. Đối với các địa phương và người nông dân cần cân nhắc việc bán hàng đúng thời điểm hiệu quả, không vì giá tăng cao mà vay ngân hàng hoặc các nguồn vay khác để trữ hàng, tránh rủi ro khi thị trường đi xuống, hạn chế việc giá lên để mở rộng diện tích trồng hồ tiêu như những năm 2015-2016.

Theo số liệu của Tổ chức Hồ tiêu Quốc tế (IPC), xuất khẩu tiêu trên toàn thế giới năm 2020 đạt hơn 459.000 tấn, tăng 2% so với năm 2019. Trong đó, lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 282.000 tấn, tương đương gần 60% của cả thế giới. Tuy nhiên, lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2020 giảm nhẹ 2% so với năm 2019, tương đương giảm 4.500 tấn. Một số nguyên nhân có thể do giá tiêu tăng, giá cước tàu tăng và nguyên liệu đã được mua dự trữ trong năm ngoái. Ngành vận tải tàu biển đang đối mặt với khó khăn không thể lường trước được là kẹt cảng và hoãn chuyến nghiêm trọng diễn ra trên phạm vi toàn cầu.