Giá tiêu tăng vọt, Hiệp hội hồ tiêu khuyến cáo ‘bất thường’

Ngày 15.3, giá tiêu được giao dịch trong khoảng 68.500 - 72.500 đồng/kg, tăng hơn 12.000 đồng so với một tuần trước. Giá tiêu tăng liên tục khiến Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã tổ chức họp đột xuất với 30 doanh nghiệp xuất khẩu trong và ngoài nước vào cuối tuần qua. Sau khi thảo luận, Hiệp hội hồ tiêu cho hay số lượng tiêu xuất khẩu 2 tháng đầu năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu tiêu 2 tháng đầu năm 2021 của cả nước đạt 30.291 tấn với kim ngạch đạt 87,56 triệu USD, giảm 25,3% về lượng và giảm 6,5% về kim ngạch xuất khẩu (tháng 2 là tháng trùng với thời gian nghỉ tết âm lịch, trùng thời điểm khan hiếm container và chi phí vận chuyển cao).

Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam nhấn mạnh, giá tiêu tăng cao bất thường trong khi giá xuất khẩu chưa tăng tương ứng. Cụ thể trong những ngày gần đây, trên các vùng nguyên liệu giá tiêu nội địa liên tục tăng cao từ mức 56.000 đồng/kg ngày 3.3 tăng đến 70.000 đồng/kg ngày 11.3. Trong khi đó dịch Covid-19 có xu hướng giảm trên toàn cầu, kết hợp với sản lượng giảm ở các nước sản xuất tiêu do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vì vậy nhu cầu tiêu thụ và chế biến trên các thị trường châu Mỹ, châu Á, châu Âu, Ấn Độ có chiều hướng tăng nhưng mức tăng chưa cao tương xứng so với mức giá nguyên liệu hiện tại. Thị trường người mua cao nhất cũng ở mức 3.000 USD/tấn loại 500 g/l nhưng rất ít người mua. Hiện nay một số nhà xuất khẩu của Việt Nam đã mua hàng trực tiếp từ các nhà xuất khẩu Brazil hoặc từ các nhà bán hàng Dubai do giá tiêu Brazil khá rẻ so với Việt Nam. Tăng “nóng” như hiện tại ngoài các yếu tố khách quan còn có yếu tố bị chi phối bởi các nhà đầu cơ nội địa. Trong khi đó, mùa vụ thu hoạch tiêu năm 2021 muộn hơn các năm trước do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đến nay cả nước thu hoạch bình quân khoảng 30-40%, gần hết tháng 4 cơ bản mới thu hoạch xong vì vậy hàng ra chưa nhiều.